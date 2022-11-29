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Новости 11:36

МВД допустило нехватку принтеров для печати паспортов

фото ЗакС политика МВД допустило нехватку принтеров для печати паспортов

Россияне могут столкнуться с техническими сложностями при получении внутренних паспортов, пишут "Ведомости" со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова. Поставки специальных матричных принтеров для такой печати совершались из стран, которые Россия объявила "недружественными" и которые ввели в нынешнем году санкции против нее. На сегодняшний день поставки полностью прекращены, тогда как в возможностях отечественных производителей представители ведомства сомневаются.

"Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры]. Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы", - пояснил Войнов.

По его словам, возобновить поставки принтеров из Японии и Италии сегодня нет даже теоретической возможности. Закупленной техники, по оценкам МВД, хватит лишь на год.


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