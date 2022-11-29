У заключенных столичных СИЗО появились проблемы с получением медпомощи

С октября арестанты, содержащиеся в московских СИЗО, испытывают проблемы с получением медицинской помощи за пределами пенитенциарных учреждений, пишет "Коммерсант" со ссылкой на члена президентского Совета по правам человека Еву Меркачеву. По ее данным, нынешней осенью гражданские больницы перестали принимать заключенных, объясняя это отсутствием договоров между департаментом здравоохранения столичной мэрии и региональным управлением ФСИН. Между тем, речь в некоторых случаях идет о гражданах с серьезными онкологическими заболеваниями.

"В этом году за десять месяцев в московских СИЗО умерли 30 человек. За девять лет моей работы в ОНК Москвы такого не было никогда", - рассказала Меркачева.

Представители депздрава, в свою очередь, опровергают сведения о неоказании медпомощи подследственным арестантам. При этом, по данным этого подразделения мэрии, за последние полтора года московское управление ФСИН заплатило за лечение всего одного заключенного.