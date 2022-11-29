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Новости 11:53

СК завел дело на калининградца из-за приготовления пищи на Вечном огне

фото ЗакС политика СК завел дело на калининградца из-за приготовления пищи на Вечном огне

Следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело о надругательстве над надмогильным сооружением (ч. 1 ст. 244 УК РФ) против 45-летнего местного жителя, рассказала 29 ноября пресс-служба ведомства. Гражданина подозревают в осквернении Вечного огня.

По версии следствия, 27 ноября калининградец, "находясь на мемориальном комплексе 1 200 гвардейцам в Калининграде — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, приготовил пищу на Вечном огне". Эти действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения, что позволило полиции установить личность гражданина, уточнили в СК.

Сейчас с подозреваемым работают сотрудники Следкома, ход расследования контролируется калининградской прокуратурой.

Фото: Telegram-канал "СУ СК России по Калининградской области"


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