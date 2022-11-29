Мизулина-младшая сочла неуместным выход ремейка "Иронии судьбы" во время СВО

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина раскритиковала авторов отечественного ремейка советской кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром", которую готовят к выходу на экраны. Участникам проекта она отказывает в чувстве такта, считая выход фильма несвоевременным.

""Ремейк" в условиях СВО выглядит не только невероятной глупостью, но и полным неуважением к происходящим событиям и настроениям в обществе", - написала общественница в своем Telegram-канале.

Современную комедию под названием "СамоИрония судьбы!" в новогоднюю ночь собирался показать телеканал ТНТ. Главные роли в ней исполнят Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте