Петербуржец получил реальный срок по делу о нападении на полицейского

Московский районный суд Петербурга приговорил к одному году колонии строгого режима Руслана Харсиева, которого преследовали по статьям об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) и нападении на представителя власти (ч.1 ст.318 УК). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московского района, инцидент имел место нынешним летом в Пулковском парке.

Суд признал, что Харсиев попытался помешать задержанию своего знакомого, который днем 25 июля грубо нарушал общественный порядок. Помимо публичного оскорбления, нанесенного правоохранителю, фигурант дела ударил его по спине.

При назначении наказания приняли во внимание факт непогашенной судимости, имеющейся у Харсиева, а также наличие у него звания кандидата в мастера спорта по боксу. Приговор пока не вступил в законную силу.