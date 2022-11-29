Более ста судей были привлечены к ответственности в России за последние шесть лет

Квалификационные коллегии судей в России за последние шесть лет дали свыше ста разрешений на привлечение коллег к уголовной ответственности, сообщило 29 ноября ТАСС со ссылкой на председателя Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ Николая Тимошина. Статистикой он поделился на Х Всероссийском съезде судей.

По словам Тимошина, в период с 2017 года квалификационные коллегии дали 104 согласия сотрудникам Следственного комитета на привлечение судей к уголовной ответственности и 21 согласие на привлечение их в качестве обвиняемых. "В девяти случаях в удовлетворении представлений отказано, в 6шести случаях производство прекращено и представление возвращено", добавил он.

Как следует из данных председателя ВККС, в 70 % случаев (99 представлений) речь шла о преступлениях коррупционной направленности. Еще 25 представлений (17 %) в отношении судей были внесены из-за дорожно-транспортных происшествий, а оставшиеся 18 представлений (13 %) касались социально-бытовых и иных преступлений. В четырех случаях коллегия согласилась на заключение под стражу действующих или бывших судей.