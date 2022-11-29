Госстройнадзор намерен ускорить процедуру проверки петербургских застройщиков

В 2023 году Госстройнадзор планирует внедрить технологии "бережливого производства" для ускорения своей работы, соответствующий план утвердил глава ведомства Владимир Болдырев. Предполагается, что это позволит сократить временные издержки инспекторов и застройщиков во время проверок.

Так, в следующем году Госстройнадзор перейдет на работу с документацией застройщиков в электронном виде и внедрит чек-листы для инспекторов и строителей, что должно упорядочить проведение ревизий.

"В пилотном режиме будут работать процедуры по делам об административных правонарушениях в электронном виде. В 2023 году уведомления, протоколы, постановления застройщик будут получать посредством сервисов ЕССК", — добавили 29 ноября в пресс-службе ведомства. Сейчас застройщики получают документацию в бумажном виде по почте или во время инспекций.

Ожидается, что первые результаты изменений проявят себя в марте следующего года, уточнили в Госстройнадзоре.

Фото: unsplash