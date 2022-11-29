Роспотребнадзор отметил рост COVID-заболеваемости в половине регионов, включая Петербург

Прошедшая неделя в России ознаменовалась подъемом заболеваемости коронавирусом: показатель в целом по стране за неделю вырос на 7%. Роспотребнадзор, как сообщается на сайте ведомства, зафиксировал негативную эпидемическую динамику в 44 регионах. В их число вошли Москва, Петербург и Подмосковье, чаще всего образующие первую тройку по суточной заболеваемости коронавирусом.

Тем временем, за сутки в Петербурге подскочило и число госпитализаций: если по итогам воскресенья в больницы с симптомами пневмонии и COVID-19 поступило 69 пациента, то понедельник принес уже 159 госпитализаций.

Одновременно фиксируется еще больший рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: за неделю в общенациональном масштабе показатель вырос на 18,5%.