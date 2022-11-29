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Новости 14:33

Беглов решил официально распустить оперативный штаб по коронавирусу

фото ЗакС политика Беглов решил официально распустить оперативный штаб по коронавирусу

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил постановление о признании утратившим силу решения о создании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Документ опубликовали на сайте Смольного 29 ноября.

Штаб появился 3 февраля 2020 года и за месяц успел провести совещание и заседание, следует из пояснительной записки. С 23 марта в Петербурге начал действовать межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19. 

Позже при нем создали межведомственную рабочую группу. Она координирует решение вопросов, связанных с борьбой с коронавирусом. 

Беглов также планирует аннулировать постановление о создании медицинского совета при губернаторе. Его созвали еще в 2010 году во времена правления Валентины Матвиенко. Утратившим силу хотят признать и постановление об организации межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом. В пояснительной записке говорится, что в Петербурге наблюдается заметное снижение заболеваемости туберкулезом. 

Проекты постановлений губернатора будут проходить антикоррупционную экспертизу до 12 декабря.


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