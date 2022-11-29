Администратора Telegram-канала "Как-то вот так" обвинили в вымогательстве у сотрудника "Ростеха"

Тверской суд Москвы продлил до 23 января арест администратору Telegram-канала "Как-то вот так" Анатолию Спирину по делу о вымогательстве (пп. "а", "г", ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщило 29 ноября Business FM со ссылкой на его адвоката Павла Герасимова. Как уточнил юрист в беседе с ТАСС, Спирин обвиняется в попытке получить 150 тысяч рублей у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко.

"Потерпевшим по делу Спирина проходит Бровко В. Ю., директор по особым поручениям "Ростеха". В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тысяч рублей", — рассказал юрист информагентству.

По словам Герасимова, его подзащитный вину не признает и выражает несогласие с задержанием и арестом, равно как и с предъявленным обвинением. "Он открыто заявляет, что не является вымогателем", — указал юрист и заявил о грубых нарушениях в процедуре привлечения его подзащитного к делу. Согласно его рассказу, Спирина принудительно доставили из Ульяновска в Москву в статусе свидетеля, сутки не давали увидеться с адвокатом и "под давлением переводили из свидетеля в обвиняемого".

Герасимов заявил о провокации со стороны потерпевшего, в рамках которой Спирину якобы написали с предложением денег за корректировку опубликованной информации. "В ответ Анатолий предоставил прейскурант на свои услуги журналиста за корректировку текстов. Фактически в отношении Анатолия нет никакой "группы лиц". При этом его пытаются подвязать к группе других админов телеграм-каналов, с которыми он не сотрудничает", — рассказал адвокат.

О возбуждении дела против Спирина стало известно ранее, однако детали оставались неизвестными. Проходящий по делу потерпевшим Бровко известен как основатель Центра стратегических коммуникаций "Апостол" и как муж телеведущей Тины Канделаки.