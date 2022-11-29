Трем деревянным домам XIX века в Петергофе ищут арендаторов

Петербургские чиновники занялись поиском хозяев для трех аварийных и расселенных домов из дерева в Петергофе. В Смольном готовы предложить льготные условия аренды для тех, кто приведет в порядок дома №№ 8, 20 и 22 по Собственному проспекту. Об этом сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на замглавы администрации Петродворцового района Наталью Дмитриеву.

Дом № 8 признан региональным памятником ("Главный дом усадьбы архитектора Е. Гана"), тогда как остальные два имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Все три здания были построены в середине XIX века. Сегодня помещения в них относятся к нежилому фонду.

От победителя торгов потребуют капитального ремонта, после чего он получит право льготной аренды. По словам Дмитриевой, в настоящее время "проводятся мероприятия по отбору инвесторов".