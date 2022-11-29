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Начальник "Мостотреста" рад, что ремонт Биржевого моста не привел к крупным пробкам

фото ЗакС политика Начальник "Мостотреста" рад, что ремонт Биржевого моста не привел к крупным пробкам

В Петербурге подвели промежуточные итоги ремонта Биржевого моста, на котором в среду, 30 ноября, должно возобновиться движение пешеходов, автомобилей и троллейбусов. Директор ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин выразил удовлетворение тем, что реконструкция не обернулась серьезными пробками между Петроградским и Центральным районами.

"Мы ожидали худшей ситуации с трафиком. В первый месяц были некоторые сложности, постепенно жители города приспособились и изменили маршруты. Для улучшения дорожно-транспортной ситуации мы поменяли некоторые дорожные знаки", - приводит его слова "Интерфакс".

Полное завершение всех работ на мосту намечено на конец мая следующего года. Утверждается, что пешеходам и водителям в течение ближайшего полугодия остаточные работы уже не помешают.

Отметим, что одновременно с открытием Биржевого моста откроют после ремонта и 1-й Елагин мост. Кроме того, в среду на Неве и Малой Неве завершится навигационный сезон.

Фото: gov.spb.ru


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