ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:49

Смольный одобрил территориальную программу здравоохранения объемом 214,6 млрд рублей

фото ЗакС политика Смольный одобрил территориальную программу здравоохранения объемом 214,6 млрд рублей

Правительство Петербурга на заседании 29 ноября утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2023 год. Ее представил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Общая стоимость программы - 214,6 млрд рублей. Это на 12,6 млрд больше, чем измененная программа на 2022 год, отметил глава комздрава. 

"Расходы бюджета на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными медикаментами и изделиями медицинского назначения в 2023 году составят 17,1 млрд рублей. Это на 3,3 млрд рублей больше, чем в текущем 2022 году", - сказал Лисовец. 

С 2023 года в Петербурге планируют проводить неонатальный скрининг на 36 вместо пяти заболеваний. Также средства программы направят на оказание медицинской помощи в больницах и амбулаторных учреждениях и на медицинскую реабилитацию.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама