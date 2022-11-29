Центры-спутники Эрмитажа готовятся открыть в нескольких регионах

Эрмитаж увеличивает свое представительство в российских городах, передает ТАСС со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского. Так, в нынешнем году число городов, в которых проводятся Дни Эрмитажа, выросло до двенадцати.

"Дни Эрмитажа - это, в частности, проверка на то, можно ли и нужно ли делать спутник Эрмитажа. Проверка очень жесткая, она включает финансирование, готовность власти и так далее", - рассказал директор культурного учреждения.

Потенциальное здание-спутник уже строится в Калуге. Центры Эрмитажа готовятся также в Оренбурге и Нальчике. Помимо упомянутых городов, Дни Эрмитажа в 2022 году организованы в Казани, Омске, Выборге, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Владикавказе, Грозном, Находке, Калининграде и Якутске. В следующем году аналогичное мероприятие хотят провести на территории Белоруссии.