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Новости 19:01

Пассажира петербургского метро задержали за проукраинский лозунг

фото ЗакС политика Пассажира петербургского метро задержали за проукраинский лозунг

Петербургские полицейские задержали Александра Жукoва, который до того позволил себе высказать проукраинский лозунг в беседе с досматривавшим его сотрудником метрополитена на станции "Удельная".

Как передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, недовольные поведением пассажира сотрудники подземки стали его удерживать, дожидаясь прибытия силовиков.

Задержание произошло на той же станции. Как сообщил сам Жуков, его оформляют по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии) и собираются везти в отдел полиции №36.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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