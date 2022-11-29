Суд приговорил двоих бывших петербургских полицейских к штрафам по делу о взятках

Красногвардейский районный суд Петербурга назначил штрафы двоим бывшим сотрудникам 66 отдела полиции в рамках коррупционного дела, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в 2020 году фигуранты дела Дмитрий Березуцкий и Дмитрий Дмитриeв, находясь при исполнении, непосредственно в отделе полиции вымогали взятку у гражданина за непривлечение к уголовной ответственности сына последнего. Гражданин, как следует из материалов дела, согласился на предложенные условия и передал вымогателям наличные деньги в размере 100 тысяч рублей.

Отмечается, что фигуранты пренеберегли своей обязанностью провести с сыном взяткодателя оперативно-розыскные мероприятия. Во время следствия и суда они не признали вину. В ходе процесса двух бывших силовиков оправдали по статье о халатности (ч.1 ст.293 УК), а статью о вымогательстве взятки (ч.5 ст.290 УК) переквалифицировали в мошенничество (ч.3 ст.159 УК). Итоговым наказанием для Березуцкого стал штраф в размере 200 тысяч, а для Дмитриева - 250 тысяч рублей.