Чиновники из Смольного будут читать журналы о яхтах за счет бюджета

Администрация губернатора Петербурга ищет поставщика периодических печатных изданий в 2023 году. Список периодики в целом сократился, но все же в нем появились новые журналы. Всего годовые подписки цели готовы выделить до 1,6 млн рублей.

В 2023 году чиновники Смольного будут читать 46 журналов и газет. Годом ранее в похожей закупке числилось 53 наименования. Теперь работники администрации не будут получать журнал "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях", "Пресс-служба" и "Связи с общественностью в государственных структурах". Зато у них появится куда более занятное чтиво - ведущее российское издание для владельцев яхт и тех, "кому небезразлично море" Y Magazine. Шесть выпусков обойдутся налогоплательщикам в 11 тысяч рублей. За эти деньги государственные служащие смогут оставаться в курсе новостей яхтинга.

"Наша задача — грамотно, но при этом в увлекательной форме, помогать вам выбирать, узнавать и максимально полно использовать свои лодки", - говорится в описании издания.

Также из списка пропала "Новая газета". После начала специальной военной операции редакция была вынуждена прекратить выпуск издания, а лицензия газеты аннулирована. По-прежнему в администрации востребован "Коммерсантъ", "Деловой Петербург", "МК в Питере" и местная "Комсомолка".

Кроме того, в новой закупке нет журнала "Ландшафтная архитектура. Благоустройство и озеленение города", который Смольный выписывал в прошлом году, но остались "Садовый дизайн" и "Питомник и частный сад". Также чиновники продолжают заказывать журнал Министерства обороны "Военные комиссариаты России".

Подписки администрации губернатора на газеты и журналы в 2022 году обошлись бюджету Петербурга в 1,4 млн рублей.

Константин Леньков