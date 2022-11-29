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Новости 29 ноября, 20:55

За девять месяцев в Петербурге выявили полтысячи коррупционных преступлений

фото ЗакС политика За девять месяцев в Петербурге выявили полтысячи коррупционных преступлений

С января по сентябрь сотрудники петербургской прокуратуры смогли выявить 485 преступлений коррупционной направленности, о чем сообщается на официальном сайте ведомства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало на 53 меньше.

При этом правоохранители отмечают, что наблюдающаяся динамика противоречит статистическим данным других силовых структур в нынешнем году. Так, в совокупности с начала года сотрудники судебно-правоохранительной системы привлекли к уголовной ответственности по коррупционным преступлениям 320 человек. Это на 45 фигурантов больше, чем год назад.

"Результативность их работы не в полной мере отвечает реально складывающейся ситуации в городе", - сделали вывод в прокуратуре.

Одной из наиболее распространенных разновидностей экономических преступлений остаются те, что совершаются при заключении и исполнении госконтрактов.

фото: пресс-служба петербургской прокуратуры


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