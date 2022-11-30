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КГИОП через суд отвёл полтора года на реставрацию дачи Головина

фото ЗакС политика КГИОП через суд отвёл полтора года на реставрацию дачи Головина

Федеральному агентству по управлению памятниками (АУИПИК) дали полтора года на то, чтобы привести в порядок деревянную дачу Головина на Выборгской набережной, 63, передаёт "Деловой Петербург".

Ранее комитет по охране памятников (КГИОП) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы. Ведомство учло обращение анонимного пользователя, поданное через портал "Наш Санкт–Петербург". Аноним пожаловался на удручающее состояние "архитектурных изысков фасада". Перед тем, как обратиться в суд, КГИОП решил подождать, пока закончится время, отведённое АУИПИК на приведение здания в порядок согласно охранному обязательству.

Проведённая в июле текущего года проверка показала, что агентство так и не исполнило обязательство, поэтому КГИОП обратился в суд. Решение вынесли некоторое время назад. Как итог, АУИПИК поручили отреставрировать дачу в течение 36 месяцев, а если решение не будет исполнено вовремя — выплачивать по 100 тысяч рублей ежемесячно.

Дачу Головина возвели в 1863–1864 годах по проекту архитектора Людвига Шарлеманя. Здание является федеральным памятником архитектуры. 


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