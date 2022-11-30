КГИОП через суд отвёл полтора года на реставрацию дачи Головина

Федеральному агентству по управлению памятниками (АУИПИК) дали полтора года на то, чтобы привести в порядок деревянную дачу Головина на Выборгской набережной, 63, передаёт "Деловой Петербург".

Ранее комитет по охране памятников (КГИОП) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы. Ведомство учло обращение анонимного пользователя, поданное через портал "Наш Санкт–Петербург". Аноним пожаловался на удручающее состояние "архитектурных изысков фасада". Перед тем, как обратиться в суд, КГИОП решил подождать, пока закончится время, отведённое АУИПИК на приведение здания в порядок согласно охранному обязательству.

Проведённая в июле текущего года проверка показала, что агентство так и не исполнило обязательство, поэтому КГИОП обратился в суд. Решение вынесли некоторое время назад. Как итог, АУИПИК поручили отреставрировать дачу в течение 36 месяцев, а если решение не будет исполнено вовремя — выплачивать по 100 тысяч рублей ежемесячно.

Дачу Головина возвели в 1863–1864 годах по проекту архитектора Людвига Шарлеманя. Здание является федеральным памятником архитектуры.