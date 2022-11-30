Газета Смольного будет официально публиковать документы ЗакСа

Бесплатная газета правительства Петербурга "Петербургский дневник" станет источником официального публикования правовых актов Законодательного собрания. Такое решение городской парламент принял на заседании 30 ноября.

Инициаторами стали лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина и депутат "Единой России" Денис Четырбок. Решение поддержали единогласно.

Ранее правовые акты ЗакСа официально размещали только в газете городского парламента "Вечерний Санкт-Петербург" и в "Санкт-Петербургских ведомостях".