Главный архитектор Москвы хочет заняться реконструкцией петербургской Анненкирхе

Главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову предложили взяться за реконструкцию Анненкирхе на Кирочной улице в Петербурге. С инициативой, которая вызвала у архитектора интерес, выступило лютеранское сообщество, о чем он рассказал в интервью ТАСС.

Внешне культовое сооружение не должно будет измениться, тогда как внутри, по мысли Кузнецова, оно может стать еще более "элегантным" при максимально строгом и аккуратном подходе реставраторов. По оценке архитектора, до прихода к власти большевиков церковь святой Анны выглядела в высшей степени презентабельно и даже роскошно.

"Сейчас фасад подлатали, выглядит внешне крепко и хорошо, но внутри все осталось полностью как было после пожара. Еще в начале 2000-х годов был ремонт крыши, но она выглядит как историческая кровля только снаружи. Реконструкция с максимальным восстановлением исторического облика крайне дорога, но у этого места есть память", - рассудил специалист.

Кузнецов планирует презентовать проект реконструкции петербургского памятника в феврале на персональной выставке.

Анненкирхе, имеющую площадь 1,5 тысяч кв. метров, построили по проекту архитектора Юрия Фельтена в 1770-х годах.