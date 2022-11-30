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Главный архитектор Москвы хочет заняться реконструкцией петербургской Анненкирхе

фото ЗакС политика Главный архитектор Москвы хочет заняться реконструкцией петербургской Анненкирхе

Главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову предложили взяться за реконструкцию Анненкирхе на Кирочной улице в Петербурге. С инициативой, которая вызвала у архитектора интерес, выступило лютеранское сообщество, о чем он рассказал в интервью ТАСС.

Внешне культовое сооружение не должно будет измениться, тогда как внутри, по мысли Кузнецова, оно может стать еще более "элегантным" при максимально строгом и аккуратном подходе реставраторов. По оценке архитектора, до прихода к власти большевиков церковь святой Анны выглядела в высшей степени презентабельно и даже роскошно.

"Сейчас фасад подлатали, выглядит внешне крепко и хорошо, но внутри все осталось полностью как было после пожара. Еще в начале 2000-х годов был ремонт крыши, но она выглядит как историческая кровля только снаружи. Реконструкция с максимальным восстановлением исторического облика крайне дорога, но у этого места есть память", - рассудил специалист.

Кузнецов планирует презентовать проект реконструкции петербургского памятника в феврале на персональной выставке. 

Анненкирхе, имеющую площадь 1,5 тысяч кв. метров, построили по проекту архитектора Юрия Фельтена в 1770-х годах.


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