Муниципалам Петербурга хотят дать возможность размещать материалы публичных слушаний на "Госуслугах"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поправили закон об организации местного самоуправления в части проведения публичных слушаний. Изменение приняли в первом чтении 30 ноября.

В утвержденной поправке говорится, что слушания проводятся в соответствии с уставам и другими нормативно-правовыми актами муниципалитета, а также федеральным законом.

Как объяснил председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия"), это даст органам местного самоуправления возможность публиковать свои документы не только на собственных сайтах, но также официальных городских ресурсах и портале "Госуслуги".

Согласно закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", муниципалы обязаны публиковать материалы публичных слушаний на своих сайтах, а также должны иметь возможность размещать их на "Госуслугах".

Вместе с комитетом по законодательству над поправкой работала комиссия по публичной власти ЗакСа.

Сергей Еремеев