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Новости 11:37

ЕР внесла в Госдуму поправки о запрете на арест средств на счетах участников СВО

фото ЗакС политика ЕР внесла в Госдуму поправки о запрете на арест средств на счетах участников СВО

Депутаты Государственной думы от "Единой России" внесли на рассмотрение парламента поправки, согласно которым запрещается арестовывать средства на счетах граждан, задействованных в военной спецоперации (СВО), информирует пресс-служба партии. Коррективы предлагается внести в закон об исполнительном производстве.

На данный момент банкам и приставам запрещается списывать со счетов человека, участвующего в боевых действиях, деньги в рамках исполнительного производства. В то же время возможность накладывать арест у приставов всё же останется, добавил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Из-за этого ни сами военнослужащие, ни члены их семей не имеют доступа к единовременным выплатам, которые положены бойцам, отметил Турчак.

"Поправки <...> устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей", - резюмировал единоросс.


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