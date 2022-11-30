ЗакС попросил предоставить налоговые льготы сотрудникам программно-аппаратных комплексов

Законодательное собрание Петербурга 30 ноября решило обратиться к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой расширить категории IT-специалистов, которые имеют право на налоговые льготы и отсрочку по призыву.

Распространить специальные условия предлагается на сотрудников организаций, которые производят автоматизированные системы управления. Соавтор текста обращения Дмитрий Панов ("Новые люди") назвал эти предприятия критически важными для города. Депутат отметил, что инициатива была разработана совместно с IT-компаниями.

"Учитывая особую важность деятельности вышеуказанных организаций для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, в том числе в сфере создания и обслуживания объектов критической инфраструктуры, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга просит Вас рассмотреть возможность выступления с инициативой по распространению перечисленных льгот на предприятия и организации, занимающиеся разработкой программно-аппаратных комплексов, адаптацией, модификацией, тестированием и сопровождением программно-аппаратных комплексов, включенных в соответствующий реестр", - говорится в обращении.

Панов и соавтор обращения Денис Четырбок ("Единая Россия") посчитали, что одним из критериев должно быть отсутствие иностранного участия. Другие условия - наличие сервисного центра на территории России и прав на технологию, а также использование и изменение полного перечня программного обеспечения.

Сергей Еремеев