Музыкант Анна Чагина стала фигуранткой уголовного дела о дискредитации армии

В Томске правоохранители нагрянули с обыском к музыканту Анне Чагиной, уведомил "ОВД-Инфо"* её друг Игорь Новиков. Исполнительница критически отзывалась о военной спецоперации в своих соцсетях.

Перед обыском Чагина успела сообщить своим знакомым только о том, что в её отношении возбуждено уголовное дело. После этого она перестала выходить на связь. Впоследствии выяснилось, что речь идёт о разбирательстве по статье о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК).

Два месяца назад из-за "ВКонтакте" во исполнение требования Генпрокуратуры заблокировала страницу Чагиной из-за её публикаций.

Ранее музыкантку уже штрафовали по административной статье о дискредитации армии РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Чагина задержана на 48 часов и помещена в изолятор временного содержания.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов