Депутат Рябоконь призвал "Водоканал" поторопиться с переходом на отечественные технологии

Депутатам петербургского парламента провели экскурсию по Центральной станции аэрации на острове Белый представители ГУП "Водоканал", в чьем ведении она находится. В непосредственной близости от объекта передвижная лаборатория не обнаружила превышения допустимых значений загрязняющих воздух веществ, передает пресс-служба ЗакСа.

Глава дирекции природопользования ГУП Павел Михайлов сообщил, что существенная часть техники на станции имеет зарубежное происхождение. На эту новость отреагировал возглавляющий рабочую группу депутат Андрей Рябоконь, считающий, что ситуацию следует как можно скорее менять.

"С учетом экономических условий, связанных с возможными сбоями в поставках комплектующих, необходимо осуществить оперативный переход на российские технологии", - произнес он.

По словам депутата-единоросса, в сфере экологической безопасности зависимость от импортного оборудования особенно опасна. Его коллеги готовы содействовать "Водоканалу" в вопросах, связанных с импортозамещением.

фото: пресс-служба ГУП "Водоканал"