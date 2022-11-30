В Петербурге силовики массово переквалифицируют протоколы задержанных на пацифистской акции 21 сентября

В Петербурге полицейские массово переквалифицируют административные протоколы, составленные на горожан, которые были задержаны на пацифистской акции 21 сентября, обратил внимание правозащитник Динар Идрисов в своём Telegram-канале. Это связано с истечением срока давности статьи 20.2.2 КоАП, которую вменяли оказавшимся в отделах петербуржцам.

Переквалификация протоколов коснулась тех горожан, которые были задержаны и впоследствии отпущены без доставления в суды. Тогда им инкриминировали административную статью об организации одновременного массового пребывания в общественных местах (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Однако на сегодняшний день в отделы полиции массово вызывают задержанных на протестном мероприятии 21 сентября для того, чтобы составить в их отношении протоколы по статье об участии в акции, повлекшей создание помех функционированию инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Суть данных действий, указывает Идрисов, состоит в том, что срок давности привлечения к ответственности к "изначальной" статье 20.2.2 КоАП составляет три месяца — а следовательно, в случае с задержанными на акции 21 сентября истекает в декабре. В то же время срок давности по статье 20.2 КоАП, которую вменяют горожанам, составляет один год, что позволит полицейским преследовать их до сентября 2023 года.

Идрисов располагает информацией, что "обновлённые" протоколы, составленные без прямого участия задержанных на акции 21 сентября, могут уже передавать на рассмотрение судов.

Юристы, сотрудничающие с "ОВД-Инфо"*, рассказали, как следует действовать в случае, если гражданин оказался в подобной ситуации: "Вы абсолютно законно можете игнорировать требования полицейских, если они позвонили, написали вам или пришли домой, чтобы что-то переподписать или дописать в протоколе об административном правонарушении, составленном в отношении вас ранее. Также можно не открывать дверь участковому или сотруднику полиции, который пришел к вам домой для уточнения данных или проверки чего-либо".

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