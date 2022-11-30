Беглов открыл Биржевой мост после реставрации

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия Биржевого моста 30 ноября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава города пообщался с рабочими и встретил первую автоколонну, пересекшую мост

"Биржевой мост - один из красивейших в нашем городе. Год и два месяца шла реконструкция этого моста. Нужно было заменить изношенные детали, установить новые механизмы. Сегодня мы его открыли для движения. Это позволит ликвидировать пробки в трех районах", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Вместе с Бегловым в мероприятии принял участие президент ГПСК "Возрождение" Игорь Букато. Эта компания занималась восстановлением моста.

Также во время церемонии губернатор наградил рабочих, которые спасли девушку, упавшую в Неву. Им вручили знаки отличия "За доблесть в спасении".

В конце мероприятия главе города вручили картину с дополненной реальностью. При наведении камеры смартфона показывался видеоролик с ремонтными работами.











Работы по восстановлению моста заняли чуть больше года. Они велись с октября 2021 года. Полностью капитальный ремонт переправы планируют завершить к маю 2023 года.

Константин Леньков