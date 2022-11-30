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Новости 13:22

На российский госооборонзаказ в 2023 году потратят почти в полтора раза больше денег

фото ЗакС политика На российский госооборонзаказ в 2023 году потратят почти в полтора раза больше денег

Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что выпуск военной продукции в рамках государственного оборонного заказа в следующем году вырастет почти в полтора раза, передает "Интерфакс". Запланированного результата станет возможно достичь благодаря дополнительно выделяемым средствам. По подсчетам чиновника, увеличение финансирования позволит обеспечить соединения и воинские части техникой и вооружениями на 97%.

"В результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов", - рассказал он.

По словам Шойгу, принятые в последнее время меры по контролю за поставками техники позволят исполнить план по оборонзаказу как минимум на 99%.


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