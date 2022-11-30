В Госсовете Коми единороссы захлопали выступление депутата Госдумы от КПРФ

Депутату Госдумы от КПРФ Олегу Михайлову не дали высказаться по повестке заседания Государственного совета республики Коми 30 ноября. Чтобы коммунист не смог выступить даже в выключенный микрофон, единороссы начали хлопать в ладоши.

Михайлов рассказал ЗАКС.Ру, что фракция КПРФ в региональном парламенте пыталась включить в повестку Госсовета проект положительного отзыва на его законопроект о ветеранах боевых действий. Инициативой предлагается приравнять к размеру ежемесячных выплат ветеранов Великой Отечественной войны выплаты участникам других, более поздних боевых действий.

Госсовет федеральный проект своего земляка обсуждать не захотел. Михайлов попросил возможность высказаться по повестке, получил слово и пошел на трибуну.

- Мне сказали, чтобы я выступал с места, а не с трибуны. Но какая разница? В Госдуме таких глупостей нет - человек может выступать с места, а может с трибуны. Человек должен иметь возможность выступить так, как ему удобно. В результате, когда я вышел на трибуну, мне микрофон так и не включили. Я сказал, что с голоса буду выступать, - рассказал Михайлов.

По словам депутата Госдумы, он уже делал так раньше и знает, что слышимость в зале хорошая. Единороссы в ответ начали хлопать, чтобы даже без звукоусиления ничего не было слышно.

- Они начали хлопать, визжать по-поросячьи, топотать по-слонячьи - делать совершенно неадекватные вещи. Я тем не менее, сказал, что хотел сказать, после чего с трибуны удалился, - добавил Михайлов. - Интересно, что, пока я выступал, спикер поставил вопрос об удалении меня из зала. Я, конечно, не удалился, хотя он потом несколько раз повторил, что Михайлова тут нет, его удалили из зала.

Позже ИА "Комиинформ" сообщило, что депутат Госсовета от "Единой России" Владимир Жариков назвал поведение думского парламентария нарушением норм регламента и провокацией.

Сергей Еремеев