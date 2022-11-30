Живущие на севере города петербуржцы сетуют на холод в домах

Ремонт теплосетей на улице Есенина в Выборгском районе Петербурга принёс холод в дома живущих там горожан, передаёт "Фонтанка".

Местные жители жалуются на отсутствие не только горячей воды, но и отопления.

"Вчера в 8 утра вырубили отопление и горячую воду везде на участке ремонта. Но что-то пошло не так. Отовсюду пошел пар. На сегодня ни воды, ни тепла", — поделился с изданием один из пострадавших горожан.

На остывшие батареи пожаловалась также жительница дома на проспекте Просвещения, 33/1.

"Ужасный холод в квартирах, нет возможности помыться! И это зимой!" — негодует петербурженка.

В свою очередь в ГУП "ТЭК СПб" известили о переключении потребителей на проложенный в районе временный трубопровод. Сейчас на севере города идёт реконструкция тепловых сетей. Ограничения по подаче горячей воды затронули 44 здания, из которых 26 являются жилыми домами, а 3 — школы. "Работы проводились с 06:00 29 ноября до 02:00 30 ноября. По состоянию на 13 часов все потребители запитаны", — отчитались в пресс-службе предприятия.

Указывается также, что обновление коснётся 2 км теплосетей.