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Новости 14:50

На Петроградке обустроят новую ресторанную улицу

фото ЗакС политика На Петроградке обустроят новую ресторанную улицу

В Петроградском районе Северной столицы обустроят новое общественное пространство, которое расположится на улице Даля, 10Б, передаёт "Деловой Петербург". Территория будет именоваться "РЕ: КАРПОВКА" и займёт свыше 15 тысяч кв. метров.

Проект обретёт реальность благодаря программе редевелопмента, в ходе которой перестроят 5—7—8 этажное здание завода "Аккумуляторная компания "Ригель".

О появлении нового пространства поведал председатель совета директоров группы компаний "БестЪ" Андрей Лушников в ходе мероприятия BestBreakfast.

Первый этаж здания, по его словам, рассчитан под размещение ресторанного блока, в ближайшее время там начнётся ремонт.

"Сейчас для рестораторов города есть возможность зайти в проект на раннем этапе и начать проектировать и строить будущее заведение без оплаты аренды", — подчеркнул Лушников.


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