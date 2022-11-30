В следующем году Минкульт вложится в фильмы о "деградации Европы"

Министерство культуры намерено в 2023 году поддержать кинопроизводителей, которые сосредоточатся на создании патриотических, историко-милитаристских и при этом антизападных фильмов. О планах Минкульта пишет РБК со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении ведомственный пресс-релиз.

Чиновники отмечают, что список приоритетных тематических направлений для фильмов составлен во исполнение некоторых президентских указов. В числе востребованных тем обращает на себя внимание, в частности, обозначенная следующим образом: "Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории".

Кроме того, профильные чиновники поддержат картины, популяризирующие героизм отечественных воинов и направленные против современного фашизма и нацизма. Отдельной строкой фигурируют "деградация Европы" вместе с "неоколониальной политикой англо-саксонского мира".

Условия конкурсного отбора точнее сформулируют в оставшееся до Нового года время.