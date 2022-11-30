В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость ВИЧ-инфекцией

С января по октябрь в Петербурге показатель ВИЧ-инфицирования составил 39,9 на 100 тысяч населения, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Оксану Самарину. По ее словам, новые статистические данные говорят о продолжении наметившегося ранее положительного тренда.

"Данный показатель практически на уровне аналогичного периода прошлого года, когда был 40,1 на 100 тыс. населения, но на 7% ниже средних многолетних показателей, что определяет тенденцию к снижению", - поделилась чиновница с журналистами.

Помимо этого, с годами растут объемы тестирования: за последний год охват вырос с 24,4% до 25,5%. При этом, согласно стратегии городского центра СПИД, специалистам необходимо достичь показателя в 30%.

Всего по официальным данным в Петербурге живет чуть менее 44 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Из них более трех четвертей состоят на диспансерном учете.