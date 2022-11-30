Петербургскому главку МЧС передали новые машины

На Дворцовой площади руководство Петербурга передало спасателям сертификаты на 35 современных единиц техники, передает пресс-служба городского правительства. Две трети новых машин закупили из городского бюджета, остальное их количество оплатило федеральное министерство. Помимо губернатора Александра Беглова, в церемонии приняли участие спикер Заксобрания Александр Бельский и глава МЧС Александр Куренков. Последний передал петербургским коллегам мобильный узел связи, созданный одной из "дочек" госкорпорации "Ростех".

"Наши спасатели и пожарные только за 9 месяцев совершили более 54 тысяч выездов и спасли порядка 1500 жителей нашего города. Это большой подвиг", - произнес Беглов.

Со своей стороны, Бельский отметил, что вместе с 49 своими коллегами по законодательному органу нередко имеет разногласия, но единодушен в вопросе дооснащения спасателей. После вручения сертификатов участники мероприятия провели смотр сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

фото: пресс-служба Смольного