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Сотрудника метрополитена оштрафовали за игнорирование просьбы подростка вернуть ему потерянную на путях кроссовку

фото ЗакС политика Сотрудника метрополитена оштрафовали за игнорирование просьбы подростка вернуть ему потерянную на путях кроссовку

Прокуратура Петербурга инициировала проверку после жалобы местного жителя, сообщившего о бездействии сотрудников ГУП "Петербургский метрополитен", передаёт пресс-служба ведомства. Речь идёт о нарушении прав ребёнка.

Летом текущего года в прокуратуру поступило заявление от петербуржца, который посетовал на обращение рабочих метро с его сыном, обронившим кроссовку на пути станции "Площадь Восстания" при входе в вагон.

Самостоятельно подросток не смог выудить свою обувь, в связи с чем обратился к сотрудникам городской подземки. Те в ответ не вняли жалобам юноши, ввиду чего он вынужден был возвращаться домой в одной кроссовке.

"Проверка прокуратуры показала, что по результатам рассмотрения заявлений отца несовершеннолетнего должностными лицами ГУП "Петербургский метрополитен" не приняты меры по объективному и всестороннему рассмотрению обращений, не установлено нарушений прав ребенка", - сообщили в городской прокуратуре.

В итоге по постановлению прокурора одно из должностных лиц метро, закрывших глаза на произошедшее, суд впоследствии оштрафовал на 5 тысяч рублей по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).

Фото: Telegram-канал прокуратуры Петербурга


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