Сотрудника метрополитена оштрафовали за игнорирование просьбы подростка вернуть ему потерянную на путях кроссовку

Прокуратура Петербурга инициировала проверку после жалобы местного жителя, сообщившего о бездействии сотрудников ГУП "Петербургский метрополитен", передаёт пресс-служба ведомства. Речь идёт о нарушении прав ребёнка.

Летом текущего года в прокуратуру поступило заявление от петербуржца, который посетовал на обращение рабочих метро с его сыном, обронившим кроссовку на пути станции "Площадь Восстания" при входе в вагон.

Самостоятельно подросток не смог выудить свою обувь, в связи с чем обратился к сотрудникам городской подземки. Те в ответ не вняли жалобам юноши, ввиду чего он вынужден был возвращаться домой в одной кроссовке.

"Проверка прокуратуры показала, что по результатам рассмотрения заявлений отца несовершеннолетнего должностными лицами ГУП "Петербургский метрополитен" не приняты меры по объективному и всестороннему рассмотрению обращений, не установлено нарушений прав ребенка", - сообщили в городской прокуратуре.

В итоге по постановлению прокурора одно из должностных лиц метро, закрывших глаза на произошедшее, суд впоследствии оштрафовал на 5 тысяч рублей по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).

Фото: Telegram-канал прокуратуры Петербурга