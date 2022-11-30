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"Я не буду стесняться, что я депутат": В ЗакСе объяснили, зачем вводят значки

фото ЗакС политика "Я не буду стесняться, что я депутат": В ЗакСе объяснили, зачем вводят значки

Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник рассказал, что у него и его коллег появятся парламентские значки, чтобы избиратели могли узнать их в магазине или на улице. Он отметил, что "депутаты - не кинозвезды" и многие граждане их не узнают.

- Идете по улице, в магазин вошли, а на вас значок депутата - вот, пожалуйста, встреча с избирателем лицом к лицу. Если вы стесняетесь, что вы депутат, боитесь острых вопросов, тогда зачем вы избираетесь? Я не стесняюсь, что я член партии "Единая Россия", хотя знаете сколько вопросов получаю в день по этому поводу! Вот также я не буду стесняться, что я депутат Законодательного собрания, - заявил Крупник на брифинге в Мариинском дворце.

Напомним, ЗакС принял за основу проект постановления о нагрудном знаке депутата. На нем будут изображены герб Петербурга и российский триколор, а также номер созыва.


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