Духовная академия просит в собственность объект культурного наследия на Обводном канале

Духовная академия Русской православной церкви направила запрос в комитет имущественных отношений Петербурга с просьбой передать ей в собственность жилой дом Александро-Невского Антониевского духовного училища на Обводном канале. Документ опубликован на сайте ведомства.

В заявлении академии сказано, что использовать здание планируется для учебного процесса. Также в документе упомянуто, что дом построен в 1868 году.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры внес помещение духовного училища в государственный реестр объектов культурного наследия в 2016 году. Через год в эфире радиостанции "Град Петров" ректор духовной академии архиепископ Амвросий рассказал, что здание уже передано вузу и должно войти в его состав, пишет "Канонер". Издание со ссылкой на архиепископа сообщило, что здание дома ветхое и требуется его полная разборка, но против этого выступает КГИОП.

В 2021 году в группе "Обводный канал. От Канонерки до Невы" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали фото здания. На изображении у стен дома размещены строительные леса.

Летом 2022 году Министерство культуры России заключило контракт на разработку проекта реставрации жилого дома Александро-Невского Антониевского духовного училища. Стоимость работ составляет 18 млн рублей. Работы должны быть завершены до 3 июня 2025 года.

София Саттарова / Фото: Владимир Богдановский, группа "Обводный канал. От Канонерки до Невы"