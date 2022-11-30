Поморскому адвокату вменили многомиллионную взятку за обещание смягчить статью клиенту

Управление Следственного комитета по Архангельской области и НАО возбудило дело, в котором в качестве подозреваемого фигурирует адвокат, сообщает пресс-служба ведомства. Ему вменяют получение взятки в размере более 28 млн рублей: юрист обещал добиться для своего клиента, проходящего по уголовному делу, смягчения статьи. В результате самого адвоката теперь преследуют по статье о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК): следствие считает, что он злоупотребил доверием подзащитного и обманул его, похитив деньги.

Криминальные эпизоды датируются осенью 2021 года. Помимо облегчения обвинения, фигурант дела обещал добиться смягчения для клиента меры пресечения. Согласно материалам дела, многомиллионным вознаграждением вместо передачи неким правоохранителям адвокат распорядился по своему усмотрению. Для задержанного на время следствия запросили заключение под стражу.