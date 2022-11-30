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Новости 18:36

Крупная немецкая компания судится с "Газпромом" из-за недопоставок газа

фото ЗакС политика Крупная немецкая компания судится с "Газпромом" из-за недопоставок газа

Бывший немецкий клиент "Газпрома", компания Uniper, обратилась с иском в международный арбитражный трибунал в Стокгольме, добиваясь возмещения убытков с российской стороны за недопоставки газа начиная с июня нынешнего года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Истец считает, что с лета вынужденно переплачивает за газ, покупая его у других игроков на рынке для того, чтобы исполнить обязательства перед клиентами. Свои расходы за указанный период крупнейший в прошлом партнер "Газпрома" оценивает как минимум в 11,6 млрд евро.

В начале этого месяца Uniper жаловалась, что российский контрагент задним числом объявил форс-мажорную ситуацию. Покупатель счел такое объяснение необоснованным. В свою очередь, российская сторона в срыве поставок обвиняла Канаду, санкции которой якобы сделали невозможным обслуживание газопровода "Северный поток".


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