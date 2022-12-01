Смольный готов отдать 18 млрд рублей на строительство магистрали на севере Петербурга

Администрация Петербурга объявила конкурс на проектирование и возведение новой магистрали М-32, которая свяжет Выборгский и Приморский районы. Также предполагается, что дорога поможет улучшить транспортную доступность Лахта Центра и Юнтолово.

Начальная стоимость подряда — 18,453 млрд рублей. Все работы следует провести в период с февраля 2023 года по январь 2027-го.

Уточняется, что речь идёт об отрезке дороги М-32 от трассы М-49 до Приморского шоссе с возведением развязки через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с присоединением к Приморскому шоссе.

Смольный ранее подавал заявки на федеральное софинансирование строительства трассы. Также трассы М-32 и М-49 упоминаются в соглашении, заключенном между Петербургом и "Газпромом".