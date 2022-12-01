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Новости 9:33

Смольный готов отдать 18 млрд рублей на строительство магистрали на севере Петербурга

фото ЗакС политика Смольный готов отдать 18 млрд рублей на строительство магистрали на севере Петербурга

Администрация Петербурга объявила конкурс на проектирование и возведение новой магистрали М-32, которая свяжет Выборгский и Приморский районы. Также предполагается, что дорога поможет улучшить транспортную доступность Лахта Центра и Юнтолово.

Начальная стоимость подряда — 18,453 млрд рублей. Все работы следует провести в период с февраля 2023 года по январь 2027-го.

Уточняется, что речь идёт об отрезке дороги М-32 от трассы М-49 до Приморского шоссе с возведением развязки через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с присоединением к Приморскому шоссе.

Смольный ранее подавал заявки на федеральное софинансирование строительства трассы. Также трассы М-32 и М-49 упоминаются в соглашении, заключенном между Петербургом и "Газпромом".


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