Смольный приобретёт более 250 квартир для сирот и льготников

Администрация Северной столицы намерена приобрести 12 однокомнатных квартир или студий, которые должны быть сданы не позднее 2024 года и которые впоследствии передадут детям-сиротам и гражданам, оставшимся без попечения родителей, информирует пресс-служба комитета имущественных отношений.

Также в ближайшее время Смольный определится с поставщиками 241 квартиры для льготников: дома при этом должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31 декабря текущего года. Большая их часть (192) должны быть однокомнатными или студиями, 27 — двухкомнатными и 22 — двух- или трёхкомнатными.

Жильё должно иметь все необходимые инженерные коммуникации и чистовую отделку помещений. Общая площадь покупаемых квартир по завершении объявленных конкурсов может превысить 10,5 тысяч кв. метров.