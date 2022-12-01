Закон о Fan ID начал действовать на петербургском стадионе "Газпром Арена"

Начиная с 1 декабря 2022 года в России начал действовать закон о персонифицированной карте болельщика: он будет распространяться на все стадионы отечественной премьер-лиги.

Соответственно, предоставить Fan ID необходимо будет всем посетителям петербургского стадиона "Газпром Арена", где проводит свои домашние матчи городская футбольная команда "Зенит".

Ранее действие закона о паспорте болельщика распространялось только на пять российских стадионов, отныне он действует для всех 16 спортивных арен.

Против новой системы протестуют ультрас всех клубов РПЛ, кроме чеченского "Ахмата". Фанаты нескольких клубов премьер-лиги, в том числе "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА, уже перестали ходить на трибуны в знак протеста. Бойкотируют игры чемпионата и отдельные группы болельщиков "Зенита". Фанаты петербургского клуба, продолжающие посещать матчи, устраивают акции протеста.