Кабмин сделал бессрочной программу социальной газификации

Правительство сделало бессрочной программу социальной газификации, попутно распространив ее действие на медицинские и образовательные учреждения, следует из сообщения на сайте кабмина. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идёт о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населённых пунктах", — перечислили в правительстве. Этим организациям не придется платить за подведение газопровода к земельным участкам, где они расположены, а также за подключение зданий к сетям.

Попутно бессрочной была объявлена программа социальной газификации, в рамках которой россияне имеют право бесплатного подключения к газу своих домовладений. Предполагается, что эта мера позволит "ещё большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома".