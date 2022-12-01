Власти Петербурга опровергли информацию о китайском "происхождении" "Шара" у "Проспекта Просвещения"

Чиновники из администрации Выборгского района Петербурга опровергли распространившуюся в интернете версию о китайском происхождении фигуры "Шар", установленной у станции метро "Проспект Просвещения", передаёт "Подъём".

По словам представителя райадминистрации, конструкция была заказана у индивидуального бренда и репликой с маркетплейса "Алибаба" не является.

"Это, конечно же, неправда. В Китае есть дешёвые реплики буквально всего. Есть техника, которая выглядит точь-в-точь как брендовая, но по качеству гораздо хуже. Органы власти при проведении закупок по закону не пользуются "Алибаба" и прочими китайскими маркетплейсами", - известили чиновники.

Представитель пресс-службы администрации уточнил также, что стоимость "Шара" определялась на основе коммерческих предложений, поступивших от трёх компаний.

"Стоимость скульптуры в сметной документации к проекту определена проектировщиком в 2021 г. и составляет 2 млн 240 тыс. руб. Цена была актуализирована в апреле 2022 г. После получения 3 ответов от поставщиков, средняя цена составила 3 млн 202 тыс.", - заключили чиновники.

На схожесть фигуры, установленной у "Проспекта Просвещения", и тех, которые продаются на "Алибабе", ранее обратили внимание пользователи соцсетей. На китайском маркетплейсе такая скульптура стоит от 2 до 5 тысяч долларов (порядка 300 тысяч рублей).

Фото: "Подъём"