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Сенаторы от Крыма предложили запретить "некиррилическую" рекламу

фото ЗакС политика Сенаторы от Крыма предложили запретить "некиррилическую" рекламу

Представляющие в Совете Федерации Крым сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект о запрете в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы.

Коррективы предлагается внести в действующий закон "О рекламе". Ограничения на использование иностранных слов и латиницу не затронут зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований.

Согласно действующему законодательству, вся российская реклама должна преподноситься на русском языке, однако нередко русские наименования передают полностью латиницей или частично изменяют буквы. Из-за этого, уверены сенаторы, молодёжь получает представление о русской культуре в искажённом виде.

"Кириллическая письменность — это основа нашего культурного кода, которая даёт возможность сохранить самобытность в условиях активного продвижения мировой массовой культуры. Защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ направлен на рассмотрение спикеру нижней палаты парламента.


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