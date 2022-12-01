Правительство поддержало проект о поддержке всех вдов ветеранов боевых действий

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила с замечаниями законопроект о поддержке всех вдов и вдовцов ветеранов боевых действий вне зависимости от условий их проживания, известил 1 декабря ТАСС со ссылкой на имеющийся в редакции проект отзыва.

"Законопроектом предусматривается распространение мер социальной поддержки, установленных федеральным законом "О ветеранах", на вдов (вдовцов) ветеранов боевых действий независимо от условий их проживания и состава членов семьи", — говорится в тексте отзыва на законопроект.

В правительстве отметили, что поддерживают проект "при условии его доработки с учетом указанных замечаний". В частности, в проекте отзыва указали на то, что финансово-экономическое обоснование к документу предполагает выделение "дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме 650,55 миллиона рублей в 2023 году и 684,5 миллиона рублей в 2024 году". При этом информации о планируемых бюджетных ассигнованиях на 2025 год в документе нет.

Кроме того, в правительстве указали, что авторы проекта приводят "только расходы на осуществление ежемесячных денежных выплат", меж тем как "для указанных лиц предусмотрены иные меры социальной поддержки, обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации".

О разработке поправок к закону "О ветеранах", предусматривающих упрощение условий предоставления соцподдержки вдовам военнослужащих, пресс-служба "Единой России" оповещала в начале августа. Соавтор проекта депутат Максим Топилин говорил тогда о случаях, когда вдовы погибших военнослужащих вынуждены жить под одной крышей с родителями из-за отсутствия собственного жилья. "По закону на меры соцподдержки могут претендовать только одиноко проживающие или проживающие с детьми. <...> Мы предлагаем убрать из действующего законодательства пункт об отдельном проживании, чтобы они могли в полной мере пользоваться государственной поддержкой", — говорил он тогда.