ТАСС: В Москве по коррупционному делу задержали главного инспектора по маломерным судам МЧС

Столичные правоохранители задержали главного инспектора по маломерным судам МЧС Москвы Сергея Зотова, заподозренного в коррупции, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

В агентстве сообщили, что Зотов попался в руки правоохранителей днём ранее в рамках уголовного дела о получении взятки. Сумма и какие-либо иные детали разбирательства не конкретизируются.

Согласно информации, опубликованной на сайте МЧС, Зотов занимает пост главного государственного инспектора по маломерным судам Москвы. Он также является заместителем руководителя территориального органа.