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Новости 13:25

ТАСС: В Москве по коррупционному делу задержали главного инспектора по маломерным судам МЧС

фото ЗакС политика ТАСС: В Москве по коррупционному делу задержали главного инспектора по маломерным судам МЧС

Столичные правоохранители задержали главного инспектора по маломерным судам МЧС Москвы Сергея Зотова, заподозренного в коррупции, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

В агентстве сообщили, что Зотов попался в руки правоохранителей днём ранее в рамках уголовного дела о получении взятки. Сумма и какие-либо иные детали разбирательства не конкретизируются.

Согласно информации, опубликованной на сайте МЧС, Зотов занимает пост главного государственного инспектора по маломерным судам Москвы. Он также является заместителем руководителя территориального органа.


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