Главу администрации МО "Измайловское" оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения петербуржца

Руководитель администрации МО "Измайловское" Игорь Терентьев получил штраф в размере 5 тысяч рублей по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП), информирует пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Адмиралтейского района инициировала проверку после обращения жителя муниципалитета, который пожаловался на отсутствие внимания чиновников к своей проблеме, отражённой в поданном заявлении.

Обращение горожанина в муниципалитете проигнорировали и не ответили в положенный по закону срок.

Как итог, прокуратура возбудила в отношении Терентьева административное дело. Впоследствии суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

"Терентьев И.М. в суд явился, вину признал, раскаялся, пояснил, что приняты меры по недопущению повторности правонарушения", - говорится в карточке дела чиновника.