Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 13:36

Главу администрации МО "Измайловское" оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения петербуржца

фото ЗакС политика Главу администрации МО "Измайловское" оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения петербуржца

Руководитель администрации МО "Измайловское" Игорь Терентьев получил штраф в размере 5 тысяч рублей по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП), информирует пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Адмиралтейского района инициировала проверку после обращения жителя муниципалитета, который пожаловался на отсутствие внимания чиновников к своей проблеме, отражённой в поданном заявлении.

Обращение горожанина в муниципалитете проигнорировали и не ответили в положенный по закону срок.

Как итог, прокуратура возбудила в отношении Терентьева административное дело. Впоследствии суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

"Терентьев И.М. в суд явился, вину признал, раскаялся, пояснил, что  приняты меры по недопущению повторности правонарушения", - говорится в карточке дела чиновника. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Измайловское




Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама