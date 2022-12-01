Глава Минюста высказался против ограничений в оказании бесплатной юридической помощи

Министерство юстиции готовит поправки в закон "О бесплатной юридической помощи", сообщила пресс-служба ведомства 1 декабря со ссылкой на министра Константина Чуйченко.

По словам глав Минюста, сейчас в законе предусмотрено 16 случаев, когда специалисты могут оказать бесплатную помощь обратившимся. Речь идет в первую очередь о разрешении вопросов социально-бытовой направленности, а заодно тех, что касаются оформления недвижимости и получения выплат. При этом, согласно закону, за бесплатной юрпомощью могут обратиться исключительно граждане, относящиеся к определенной категории лиц, и лишь в связи с определенными жизненными ситуациями.

"На наш взгляд, перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи не должен быть ограничен", — заявил Чуйченко. В качестве примера он привел выпускника детского дома, который сейчас "не может получить бесплатную консультацию как, например, открыть своё дело, стать индивидуальным предпринимателем".

"Этот пробел нужно восполнить, — резюмировал министр. — Гражданин должен иметь возможность обратиться по любым правовым вопросам".

Чуйченко заявил о проработке министерством возможности изменения законодательства о бесплатной юридической поддержке. Он отметил, что новации позволят практически не ограничивать перечень вопросов, по которым граждане смогут получать такую помощь. Исключения планируются лишь для отдельных сфер — например, для вопросов, связанных с госбезопасностью.